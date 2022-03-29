МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на Мосбирже, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Песков пояснил, что случится при отказе Европы оплачивать газ рублями

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".

"Самый простой вариант — это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию", — считает эксперт.

Второй вариант — открытие дочернего предприятия в России. "Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", — добавил Гришунин.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведет к прекращению поставок газа.