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Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 455 тысяч
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Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 455 тысяч. Это следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 30.03.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, частный сектор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 455 тысяч. Это следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 450 тысяч.
Динамика февраля при этом была пересмотрена: по новой оценке, в феврале был зафиксирован рост на 486 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 475 тысяч.