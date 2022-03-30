МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 455 тысяч. Это следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 450 тысяч.

Динамика февраля при этом была пересмотрена: по новой оценке, в феврале был зафиксирован рост на 486 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 475 тысяч.