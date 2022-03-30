МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обозреватель издания напомнил, что Москва с марта 2014 года, когда Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков, пошла на многое, чтобы сделать национальную систему платежных карт привычной в использовании. Так, например, она провела удачный маркетинг, ввела кешбэк и внедрила в систему выплаты бюджетникам. Китайцы высмеяли агрессию Запада на букву Z: "русофобия на гране безумия"

"В 2017 году в России был принят закон, обязывающий банки, которые осуществляют выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, таким как учителя и военнослужащие, переводить эти средства через карты "Мир". По данным НСПК, использование "Мира" резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Также закон требовал, чтобы "Мир" принимался в торговых терминалах", напоминает издание.

Теперь действия стран Запада лишь усилили среди россиян спрос на карты "Мир" после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard.

"Выпуск карт "Мир" резко вырос в последние недели после ухода зарубежных карточных гигантов. Российский кредитор Росбанк сообщил, что спрос на дебетовые карты, работающие в сети "Мир", увеличился более чем вдвое в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отмечает СМИ.

Читатели издания также сошлись во мнении, что западная система санкций не имеет должного эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе.

"США слишком злоупотребляют санкциями. Они неэффективны. Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех <…> на Западе", — считает пользователь с ником Byron King.

"Вот почему я всегда посмеиваюсь над санкциями как над истинным сдерживающим фактором. Как вы думаете, как Иран и другие страны до сих пор функционируют при такой неудавшейся системе? Китай смеется сейчас над всеми вместе с Индией и половиной Азии", — написал Heath Anderson.

"Необходимость — мать изобретения", как говорится… Мы просто помогаем им развивать свои способности внутри", — заметил Andrew Till.

"ЕС замораживает российские активы? Посмотрим, что они сделают, когда Путин заморозит газовые краны, если не расплатятся рублями", — пишет Nathan Gomes.

"Попытка изолировать и обанкротить одиннадцатую по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся все более очевидными с каждым днем. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных. Более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий. И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту", — напомнил Jerome Ogden.

"Скорость, с которой США и Европа вводят санкции, должна насторожить другие страны. В какой-то степени так и произошло. UnionPay Китая работает как Mastercard и Visa, так что у россиян не возникнет проблем в этом контексте", — высказался Vivek Kumar.