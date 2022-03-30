МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. США бессильны, но громкими заявлениями стремятся вернуть себе былое господство и проводят "красные линии" для других стран, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". Америка пытается загнать весь мир в расставленную ею ловушку, но долго это не продлится, предупреждает редакция газеты (в переводе ИноСМИ).

Президент США Джо Байден 26 марта завершил свой визит в Европу. За четыре дня он развернул интенсивную дипломатическую деятельность по реагированию на украинский кризис и поочередно участвовал в саммитах НАТО, G7 и ЕС. Все эти саммиты только пытались усилить роль так называемого "трансатлантического альянса", но ни на одном из них не было принято никаких практических мер по содействию перемирию и стимулированию проведения переговоров. Кроме того, не было ни одного подобного публичного заявления, отмечает китайское издание. WSJ: санкции вместо нокаута России ударили рикошетом по Западу

Напротив, Байден начал новый этап агитации партнеров для усиления всеобъемлющих санкций против России, всеми силами стараясь не допустить отступления европейских союзников в этом вопросе. В этот период они выступили с совместным заявлением, в основном отражающим волю Вашингтона, и даже специально в очередной раз "прокричали" Китаю о необходимости присоединиться к санкциям против России.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Салливан в интервью провел в отношении других стран, в том числе и в отношении Китая, три "красные линии": нельзя пользоваться возможностями для бизнеса, открывающимися в связи с антироссийскими санкциями, нельзя помогать России уклоняться от экспортного контроля, а также нельзя иметь дело с запрещенными для нее финансовыми операциями, напоминает "Хуаньцю шибао".

"США — инициатор украинского кризиса — пытаются загнать мир в созданную ими огромную ловушку, "кнутом и пряником" заманивая туда развивающиеся страны, в том числе и Китай, в попытке заставить международное сообщество разделить ответственность и последствия кризиса. Но надо сказать, что другие страны не обязаны платить за кризис, который вызвали Штаты, и Вашингтон не имеет права проводить какие-то "красные линии" для других стран", — пишет китайское издание.

Во время визита Байдена в Европу США и Евросоюз объявили о том, что подписали "историческое" соглашение об экспорте природного газа, чтобы избавиться от зависимости от России. Но даже западные СМИ не удержались от того, чтобы "облить холодной водой" трансатлантических союзников, потому что Вашингтон просто не имеет возможности увеличить экспорт природного газа, и это соглашение во многом имеет весьма "символичный" смысл.

"На данный момент у них есть только стремление сеять смуту, но нет абсолютно никакого желания навести порядок. Это любимая затея Вашингтона, от которой он никогда не откажется. От Афганистана до Ирака и Сирии… Сколько же хаоса Америка посеяла в мире!" — пишет китайское издание.

После начала российско-украинского конфликта США продолжили ужесточать антироссийские санкции и принуждают мир занять одну из сторон, что еще больше усугубляет трудное восстановление мировой экономики и наносит неоправданный ущерб народному благосостоянию всех стран. Видно, что Америка превращается в уродливого великана, у которого есть рука "войны и санкций", используемая для подавления других и ставшая чрезвычайно развитой из-за длительной эксплуатации, и рука "мира и развития", используемая для созидания, но она атрофировалась и не функционирует. И это привело к тому, что Вашингтон заявляет, что выступает против войн, при этом развязывая их повсюду, а также говорит о сохранении мира, желая его разрушить.

В 1990-х годах Джордж Кеннан, бывший американский дипломат, известный как "архитектор холодной войны", предупредил, что "продолжающееся расширение НАТО против России будет самой смертоносной ошибкой в политике США". Если расширение НАТО — это решение политиков, любящих игры с нулевой суммой, то принцип "хочется да не можется" — это реальность, с которой Вашингтон должен столкнуться. Несмотря на то, что у Соединенных Штатов хорошо развита рука для подавления других, они все еще сталкиваются с проблемой усиления напряженности в мире. Они не могут в одиночку плести свою санкционную сеть против России, и им необходимы решительная поддержка союзников и обширное взаимодействие с незападными странами. Китайцы высмеяли агрессию Запада на букву Z: "русофобия на гране безумия"

Именно поэтому США, призывая союзников усилить антироссийские санкции, "предостерегают Китай не поддерживать Россию", и это уже стало чрезвычайно важным вопросом для Америки. В то время как Вашингтон продолжает подавлять своего "стратегического конкурента" в лице Китая, он ждет, что тот будет сотрудничать с ним в санкциях против России. По мнению "Хуаньцю шибао", для этого есть более глубокие причины: США предпочли бы "войну на два фронта" одновременно против Китая и России, чтобы не давать "азиатскому противнику" шанс на "стратегическую передышку". Раз за разом Штаты поливали грязью Китай лишь для того, чтобы не позволить ему держаться в стороне от происходящего.

На протяжении долгого времени США ищут врагов в глобальном масштабе, и даже если их нет, то они обязательно наживают их искусственно. Таким образом, следует напомнить Вашингтону, что существующие державы часто не терпят поражения от новых держав, а разрушаются из-за огромных затрат на поддержание своей гегемонии. Не так давно Америка хотела выгнать Россию из G20, но многие страны ясно выразили свое несогласие. Мир сегодня миновал эпоху, когда неограниченная власть находится в руках таких стран, как Соединенные Штаты. Большинство стран не присоединятся к американской гегемонистской "игре в членовредительство".