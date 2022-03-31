МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доходы населения в США в феврале выросли на 0,5% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

В то же время потребительские расходы в указанном периоде увеличились лишь на 0,2% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста каждого из показателей на 0,5% в месячном выражении.

Оценка роста доходов за январь была пересмотрена до 0,1% с 0%, а оценка сокращения расходов — до 2,7% с 2,1%.

Располагаемые доходы населения в США в феврале выросли на 0,4% по сравнению с январем, но реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 0,2%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.