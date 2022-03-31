ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов США сняло санкции с российского "ОЗОН Банка", следует из опубликованного ведомством документа. МВФ ждет ослабления доллара из-за антироссийских санкций

Американский минфин напомнил, что банк попал под ограничения из-за связи с "Совкомбанком".

Вместе с тем Вашингтон включил в санкционный список еще 13 россиян и 21 российское юрлицо в связи с "действиями в киберпространстве". Под ограничения попали "Серния Инжиниринг", "Сертал", "НИИ Вектор" и связанные с ними лица.

Кроме того, США допустило расширение санкций еще на три отрасли российской экономики: аэрокосмическую, морскую и электронной. Минфин США разрешил применять меры в отношении любого российского физического или юридического лица из этих сфер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.