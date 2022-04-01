МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка 34 миллионов евро, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. В Германии прогнозируют рекордные доходы от экспорта газа для России

Напомним, что РФ 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. При этом Москва уточнила, что будет выполнять решения ЕСПЧ, не противоречащие российской Конституции. По решению Комитета министров Россия перестала быть членом организации с 16 марта.

Кобринец отметил, что Страсбург придется оценить, насколько критичным для Совета станет прекращение финансирования со стороны России. Он предположил, что организация найдет способы "залатать образовавшиеся дыры".

"Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 миллионов евро", — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва в ближайшее время определится, будет ли платить взнос в Совет Европы за период с 1 января по 16 марта 2022 года, и при принятии решения будет учитывать незаконный арест западом ее золотовалютных резервов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.