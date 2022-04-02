МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. России в условиях западных санкций надо активнее искать надежных торгово-экономических партнеров в Латинской Америке – там среди более чем 30 стран нет ни одной недружественной РФ, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки Дмитрий Разумовский. Все перевернули: от каких товаров из России откажется Азия

"Вся Латинская Америка и страны Карибского бассейна, а это более 30 государств — по сути, это дружественные нам страны. Конечно, с кем-то из них у нас более тесные отношения, но плохих нет ни с одним государством. Между нами нет исторических обид, противоречий, которые имеются у них с бывшими метрополиями или с теми же Соединенными Штатами, исторически пытавшимися подмять континент под себя", — сказал он.

По словам эксперта, чтобы наладить прочные торгово-экономические отношения, сейчас необходимо принять как минимум два важных решения, которые касаются логистики и финансов.

"Поскольку торговые перевозки между Латинской Америкой и нами реализуются преимущественно морским транспортом, России, во-первых, надо всерьез заняться снижением зависимости от западных транспортных компаний и думать о создании собственных морских линий, где это экономически целесообразно. По примеру того, что имелся, допустим, у советского торгового флота, считавшегося в свое время одним из самых больших в мире. Ведь услугами крупнейшей западной компании Maersk, специализирующейся на морских грузовых перевозках, после введения санкций мы сейчас пользоваться не можем", — сказал Разумовский.

Во-вторых, уверен директор института, надо как можно быстрее снижать зависимость от доллара и евро во взаимных расчетах, увеличивая долю национальных валют. "Сделать это непросто, так как валюты развивающихся стран нестабильны, и финансирование наших экономических контактов со странами континента осуществляется сейчас преимущественно через западные и американские банки", — отметил он.

Один из возможных финансовых выходов эксперт видит в использовании юаня. "Юань здесь основной кандидат, поскольку у Китая имеется своя мощная банковская система, сопоставимая с американской. Пекин таким образом мог бы частично заменить роль, которую сегодня играют западные банки. Во всяком случае, этот канал транзакций через юань как базовую валюту надо серьезно прорабатывать. Со стороны Латинской Америки есть большой запрос на развитие торгово-экономических отношений с Россией", — заключил Разумовский.