МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Запад пытается с помощью санкций убить экономику России и ввергнуть ее народ в отчаяние, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны", — написал он в своем Telegram.

По его словам, восстановление сотрудничества между партнерами на Международной космической станции (МКС) возможно только при условии полной отмены санкций. Ситуация, когда ограничения не снимаются, но использование российских компетенций в рамках МКС, неприемлема, подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Вместе с тем, Рогозин считает, что Запад не станет снимать все санкции, ограничившись лишь теми проектами, для которых участие России критически важно. СМИ: жесткие санкции против России могут расколоть Запад

В этой связи "Роскосмос" в ближайшее время проведет анализ и озвучит властям предложения по завершению сотрудничества по МКС с США, Канадой, Европой и Японией, сообщил Рогозин. По его словам, санкции этих стран направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Кроме того, многие иностранные компании, в числе которых McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, General Electric, Shell, Porsche, Toyota, H&M ИКЕА, Apple, Adidas, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.