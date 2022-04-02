ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил новый список санкций в отношении России, рассказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Премьер Польши назвал шантажом требование платить за газ в рублях

Уточняется, что Моравецкий направил главе Еврокомиссии соответствующее письмо, которое будет передано в Евросовет.

Как рассказал Мюллер, премьер предлагает закрыть финансовые потоки с Москвой. Кроме того, Моравецкий хочет запретить поставки российских энергоресурсов в Евросоюз или по крайней мере уточнить сроки, когда это может произойти.

Третьим пунктом в новом санкционном списке значится конфискация имущества российских лиц вместо заморозки.

При этом ранее Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против России не работают, поскольку российская валюта начинает возвращаться к докризисным уровням. По мнению Мюллера, рост российской валюты обеспечила эффективная политика властей РФ, направленная на стабилизацию финансового рынка.