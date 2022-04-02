МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Престиж доллара и евро зашатался на фоне бандитско-санкционных игр Запада, процесс перехода стран на взаиморасчеты в нацвалютах уже не остановить. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1".

"На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты", — сказал он. По словам Пескова, этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить его уже нельзя".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа в недружественные страны в рубли.