МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Трудности, возникшие в мировой экономике в связи с пандемией COVID-19, усугубятся из-за ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РБК со ссылкой на агентство DPA. Путин и Шольц обсудили решение России о переходе на оплату газа в рублях

"Все трудности, с которыми сегодня сталкивается мировая экономика, и которые и без того были достаточно велики из-за пандемии коронавируса <…> теперь становятся еще больше", — заявил канцлер.

По его словам, последствия этих проблем ощутят далеко за пределами России и Украины — их можно увидеть по всему миру уже сейчас, спустя пять недель после начала спецоперации на Украине.

Канцлер призвал к скорейшему завершению боевых действий и при этом антироссийские санкции "эффективными мерами", отметив, что Запад в создавшейся ситуации действовал быстро и сплоченно.