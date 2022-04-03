МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни зафиксирован в Великобритании. Из-за повышения тарифов на электричество многие жители страны не знают, как им жить дальше. Об этом сообщает The Independent. По распоряжению премьер-министра Джонсона, который, как отмечают аналитики, "больше занимается Украиной, чем проблемами своей страны", власти Британии повысили НДС до 20%. В апреле будет повышен муниципальный налог и взносы за социальное страхование. Шольц оценил последствия для мировой экономики из-за Украины

В субботу тысячи людей вышли на улицы британских городов в знак протеста против резкого роста цен на энергоносители после заявления кабинета министров о том, что правительство не может "полностью свести на нет" повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Демонстрации прошли, в том числе, возле резиденции премьера Джонсона на Даунинг-стрит в центре Лондона, где собрались толпы людей, чтобы послушать выступления политиков, в частности, бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина. Протестные акции прошли в других британских городах, включая Кардифф и Бирмингем.

Они последовали за значительным повышением предельных цен на энергию в пятницу, когда средние счета за газ и электроэнергию для домашних хозяйств для некоторых потребителей выросли почти вдвое, отмечает Guardian. Для более пяти миллионов домохозяйств траты только на электричество будут составлять от десяти процентов бюджета. По расчетам экспертов, в пересчете на рублевый эквивалент, британская семья дополнительно должна будет заплатить за 2022 год около 120 тысяч рублей. Дальнейший скачок в октябре может увеличить стоимость платы за электричество до 2600 фунтов стерлингов (290 тысяч рублей) в год.

Группы, в том числе профсоюзы и участники кампании по борьбе с бедностью, выразили тревогу по поводу предстоящих изменений и заявили, что в сочетании с ростом инфляции и низкой заработной платой это может поставить людей перед "невозможным выбором" между отоплением своих домов и едой. Представитель "Народной ассамблеи против жесткой экономии", организатора субботней серии мероприятий, сказал: "Общественное возмущение по поводу кризиса стоимости жизни быстро растет, и наш ответ набирает обороты".

Британские министры объявили о ссуде для жителей в размере 200 фунтов стерлингов, но она станет доступной только с октября. В ответ Лейбористская партия заявила, что для нефтегазовых компаний должен быть введен налог на непредвиденные расходы, чтобы помочь оказать поддержку нуждающимся.

Между тем в соседней Франции правительство ограничило увеличение счетов за электроэнергию до четырех процентов в 2022 году.