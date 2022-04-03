МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом. Об этом предупреждает иранское издание Farda.

В статье упоминается прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России. Журналист издания отметил, что несмотря на то, что экс-чиновник говорил о Польше, аналогичные проблемы угрожают и другим европейским странам.

Подорожание топлива является еще одной опасностью для континента. Евросоюз отказался покупать российский газ за рубли, что привело к резкому скачку цен. Это, в свою очередь, отразилось на стоимости энергии и автомобильного топлива, что повлияет на поставки различных товаров, в том числе, продовольствия, предупредило Farda.

Издание также пишет о том, что помимо посевной на Украине, события в стране ударили и по транзиту продовольствия через республику. На Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы, и сокращение поставок из двух стран приведет подорожанию продовольствия по всему миру.

Существенно подорожали и минеральные удобрения. Это произошло из-за роста цен на газ после введения санкций против России. Подчеркивается, что европейские сельхозпроизводители уже устраивают массовые протесты против роста цен.

В Польше ожидают, что в конце года стоимость самой дешевой полукилограммовой буханки хлеба достигнет 2,4 евро (около 220 рублей. — Прим.Ред.), в Германии же цены грозят достигнуть отметки десять евро (около 920 рублей. — прим. ред.).

"Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется "поступаться принципами"", — говорится в материале.

Подводя итог, Farda прогнозирует смягчение или отмену санкций против России, а также снятие ограничений против Ирана.