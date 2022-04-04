МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вводимые санкционные ограничения Западом против России, Китая и других стран могут спровоцировать мировую экономическую катастрофу. Об этом пишет обозреватель Энтони Роули в издании South China Morning Post. Китайский дипломат высмеял призывы США принять чью-либо сторону

Экономист считает, что мировая экономика хорошо функционирует на протяжении длительного времени, обеспечивая устойчивый рост и стабильности цен, как и низкие процентные ставки. Это провоцирует соблазн думать, что эта система сможет пережить без потерь неизбирательные и необдуманные удары, сохраняя устойчивость.

"Однако слишком много ударов с разных сторон заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших", — поясняет специалист.

Экономический обозреватель также назвал происходящее в настоящее время в санкционной войне возвратом в темные века. "По крайней мере, с экономической точки зрения, варвары не просто у ворот, они уже внутри и захватывают рычаги власти", — отметил автор статьи.

"Россия может быть в открытой войне с Украиной и, более опосредованно, с США и НАТО, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну", — добавляет специалист. Россия увеличила поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

Все эти действия могут привести не только к нехватке энергоснабжения и продовольствия, но и к развалу производства: от новых санкций будут "расшатаны" бесчисленные каналы поставок на всех континентах Земли.

"Вот что происходит, когда национальная безопасность ставится выше экономических проблем, и если это касается отношения России к Украине, то это в равной степени относится и к безумию экономических санкций администрации Байдена против России и, возможно, Китая и других стран", — пишет автор.

Роули не видит необходимости говорить, что итогом всего этого станет глобальная рецессия. В лучшем случае мировую экономику ждет длительный период стагфляции:

рост цен,

стагнация производства.

"Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить", — подытожил обозреватель.