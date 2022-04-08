Bloomberg: глобальные фонды резко сокращают вложения в китайские облигации
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Глобальные фонды резко сократили свои вложения в китайские облигации из-за снижения премий, пишет агентство Bloomberg.
В частности, за последние два месяца отток китайских облигаций составил 90 миллиардов юаней.
По мнению опрошенных экспертов, приток капитала может вернуться к использованию юаня, улучшая экономику.
В марте сокращение вложений глобальных фондов в китайских облигациях оказались рекордными за всю историю. Причина: сокращающиеся преимущества страны в доходности по сравнению с США, а также геополитической неопределенности.
По подсчетам Bloomberg, основанным на данных Народного банка Китая, зарубежные инвесторы в марте списали рекордные 50 млрд юаней ($7,9 млрд) суверенного долга Китая. Теперь активы составляют 2,43 трлн юаней.
По данным, собранным НБК и Chinabond, в феврале иностранные фонды сократили ставки на суверенные облигации Китая рекордными темпами. Разница в доходности между базовыми китайскими облигациями и казначейскими облигациями почти исчезла, что побудило глобальные фонды, включая Pacific Investment Management Co. и AllianceBernstein Holding LP, остыть в отношении государственного долга.
https://1prime.ru/world/20220408/836617403.html