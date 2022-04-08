МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Европейский союз утвердил пятый пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении Совета ЕС.

Таким образом европейские страны продолжают ужесточать ограничения в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Новые меры предполагают:

запрет на импорт российского угля с августа текущего года;

запрет на поставки из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;

запрет на заход российских судов в порты ЕС;

ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний;

полный запрет на операции "четырех ключевых банков";

запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС;

новые ограничения в отношении российских олигархов, высокопоставленных чиновников и членов их семей.

Санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.