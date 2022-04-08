МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Токио продолжает ужесточать ограничения в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 российских физлиц, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

В санкционный список внесут российских военнослужащих и депутатов, а также компании, связанные с военной сферой, говорится в заявлении. Кроме того, под санкции попадут крупные российские банки — Сбербанк и Альфа-банк. Япония также вводит запрет на новые инвестиции в Россию.

Новые ограничения коснутся и импорта: страна прекратит ввоз ряда машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки из России.

Японский премьер также заявил о намерении снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Британия расширила санкции против России

"Мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе", — сказал Кисида.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.