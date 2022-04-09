МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Не успев оправиться от последствий глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, мир снова столкнулся с большими проблемами, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". СМИ: в Евросоюзе возник "бунт" из-за идеи эмбарго на российский газ

Несмотря на то, что некоторым странам удалось преодолеть последствия коронакризиса, восстановление еще продолжается. При этом в последние месяцы широко распространилось беспокойство по поводу того, не скатится ли пока еще уязвимая мировая экономика в повторную рецессию, вызванную событиями на Украине.

"С начала российско-украинского кризиса страны Запада во главе с Соединенными Штатами не рассматривают возможность продвижения мирных переговоров и не защищают экономический рост", — заявил профессор Школы экономики Пекинского университета Цао Хэпин (перевод по ИноСМИ).

Автор отмечает, что за короткий промежуток времени Запад ввел против России беспрецедентно жесткие санкции в сфере торговли, финансов и валюты. Это привело к тому, что изначально неэкономический кризис нанес экономический ущерб всей Европе, а затем перекинулся на Северную Америку, Ближний Восток, Азию и остальной мир.

"Под двойным воздействием эпидемии и жестких санкций опасения людей по поводу того, что мировая экономика впадет в повторную рецессию, начинают воплощаться в реальность", — подчеркивает эксперт.

При этом новый кризис может обернуться весьма серьезными последствиями по двум причинам: мировая экономика еще не оправилась от последствий пандемии COVID-19, при этом ожидания людей относительно их доходов значительно снизились.

"Сочетание этих двух факторов неизбежно приведет к спаду политики спроса в развитых странах во второй половине 2022 года", — пишет Хэпин.