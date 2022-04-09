ТОКИО, 9 апр — ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран-членов "большой семерки" проведут встречу в Вашингтоне 20 апреля, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. СМИ: в Евросоюзе возник "бунт" из-за идеи эмбарго на российский газ

Главным вопросом на повестке дня станут пути усиления давления на Россию в свете событий на Украине.

Кроме этого, стороны могут обсудить меры по сдерживанию роста цен на продовольственные товары и энергоресурсы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.