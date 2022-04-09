МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьё ударит в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая прошла под председательством Китая. Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

Участники встречи отметили значительное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкций на восстановление мировой экономики, сообщает пресс-служба Минфина.

Силуанов подчеркнул, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных в отношении РФ ограничений. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", — сказал министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.