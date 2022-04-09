МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы со стороны США и опасений, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Британцы требуют прекратить инвестиции в добычу нефти и газа

Как сообщает издание, Пекин "изменил оценку угрозы, которую представляют США". Он мог решить сделать больший упор на ядерное сдерживание в связи с позицией США по Украине, заявили некоторые источники издания.

"Китайские лидеры рассматривают усиление ядерного арсенала как способ удержать США от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня", — отмечает Wall Street Journal.

Близкие к китайскому руководству источники заявили, что Пекин опасается, что Вашингтон может захотеть сместить правительство КНР. При этом Китай не намерен использовать ядерное оружие первым, размер арсенала не превысит объемы, необходимые для "обеспечения интересов безопасности Китая", заявили источники. Помимо этого, военные в КНР считают, что нынешний ядерный арсенал устарел, что снижает его потенциал сдерживания и может привести к усилению давления со стороны Вашингтона.

Издание также пишет, что, по словам лиц, "знакомых с ходом мыслей китайского руководства", Пекин "не сообщал о каких-либо корректировках ядерной политики страны в связи с событиями в Украине".

Wall Street Journal уточняет, что его источники не вовлечены напрямую в разработку ядерной политики Китая, они работают в ведомствах, занимающихся вопросами безопасности.