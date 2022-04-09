МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок. Об этом сообщил телеканал Das Erste. Wall Street Journal: Китай ускоряет темпы наращивания ядерного арсенала

"Сырое стекло в плавильном котле необходимо круглосуточно нагревать до 1600 °С, иначе оно, а оборудование испортится <…> Обычно этот процесс останавливают только один раз для восстановления печи", — объяснил управляющий директор Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) Торстен Шретер.

Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год. В течение последних пятнадцати лет необходимое для производства количество энергии обеспечивалось за счет российского природного газа и, по словам Шретера, альтернативы ему нет.

Он подчеркнул, что перейти на уголь или нефть нельзя, это невозможно технически.

Также глава GMB сказал, что прекращение работы завода отразится на всей Европе, так как это единственный производитель структурированного солнечного стекла в регионе.

Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).

Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, введенными после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые компании приостановили работу в России.

Солнечное стекло представляет собой альтернативный вариант солнечных панелей.