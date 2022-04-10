МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль оказался самой устойчивой валютой в мире по итогам марта, стремительно отыграв все потери относительно доллара и евро, пишет американское издание Breitbart. Экономист назвал пять секретов восстановления рубля

Восстановление российской валюты говорит о том, что санкции не работают так, как ожидалось, говорится в сообщении.

Противостояние России и Запада грозит деглобализацией и распадом глобальной экономики на конкурирующие, но достаточно обособленные группы. Кроме того, требование Москвы о расчетах за газ в рублях может распространиться на другие сырьевые товары, в результате чего сформируется альтернативный евродолларовому валютный блок, предупреждает издание (текст.

Читателей такие прогнозы не испугали. "Западные санкции угрожают глобализации? Отличные новости! Уже давно пора!", — прокомментировал публикацию пользователь под ником PL1 Programmer.

"Если все это правда, я обеими руками за окончание глобализации. Я считаю, что настанет день, когда главной валютой в мире станет российский рубль", — пишет Robert11110.

Он подчеркнул, что доллар ничем не подкреплен и становится все бесполезнее, в то время как Россия может покрепить свою валюту "природными ресурсами на десятки триллионов долларов".

В пользу России высказался и читатель JohnnyAppleseed. По его мнению, Вашингтон заблуждается, будучи уверенным в экономическом крахе РФ. "Россия — богатейшая страна мира в смысле запасов сырья… России не нужны американские доллары, и она не хочет ими обзаводиться, — пишет он. Всего за один день Байден сделал Америку намного беднее, а Россию — намного богаче".

Пользователь cinno1 подчеркивает, что запрет на экспорт "джинсов, часов, гамбургеров" не способен сломить россиян.

"В России уже продаются "путинбургеры". Россия способна производить собственные товары. Россия делала Западу большое одолжение, когда она покупала его товары за доллары", — заявил он.

"Пройдет совсем немного времени, прежде чем российский рубль превратится в глобальный локомотив", — считает Gloria Semadono.