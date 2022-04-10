МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Об этом сообщается в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института. ЕС закрыл въезд автомобилям из России и Белоруссии

"Пострадавшая от беспрецедентных санкций российская экономика уже погрузилась в глубокую рецессию, и в 2022 году, как ожидается, ее объем сократится на 11,2%", — говорится в прогнозе.

Также банк предрекает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", — указано в документе.

В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.

Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.