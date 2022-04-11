МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ждать отмены антироссийских санкций в логике текущего противостояния Запада не приходится, сказал РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Bloomberg: британцы оказались в бедственном положении из-за санкций

По его словам, западные страны готовы вести "экономическую войну на уничтожение", идти на серьезные экономические жертвы, "чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые".

Сенатор объяснил текущее санкционное давление на Россию региональной конкуренцией. Косачев считает, что справедливый миропорядок в глобальной экономике невыгоден Западу, поскольку он приведет к прекращению господства и снижению привлекательности этого региона. Однако такое соперничество является "игрой с нулевой суммой".

Вице-спикер Совфеда также считает, что США и страны Европы отказываются от российского газа, чтобы в дальнейшем, "после победы над Россией", получать топливо практически бесплатно в обмен на гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты. Financial Times оценила, насколько реальна "смерть" доллара

При этом, по мнению политика, России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая из сторон не станет считать своим поражением.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

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