ЕС начал работу над новыми антироссийскими санкциями с "нефтяной опцией"
ГЛАВА МИД ЛИТВЫ СООБЩИЛ, ЧТО СТРАНЫ ЕС НАЧАЛИ РАБОТУ НАД ШЕСТЫМ ПАКЕТОМ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ С "НЕФТЯНОЙ ОПЦИЕЙ"
https://1prime.ru/world/20220411/836634966.html
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Дедолларизация
Financial Times оценила, насколько реальна "смерть" доллара
Санкции против РФ
ЕС начал работу над новыми антироссийскими санкциями с "нефтяной опцией"
Торги
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Нефть
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Пенсии
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ГЛАВА МИД ЛИТВЫ СООБЩИЛ, ЧТО СТРАНЫ ЕС НАЧАЛИ РАБОТУ НАД ШЕСТЫМ ПАКЕТОМ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ С "НЕФТЯНОЙ ОПЦИЕЙ"
https://1prime.ru/world/20220411/836634966.html
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