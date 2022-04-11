ПРАГА, 11 апр — ПРАЙМ. Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в понедельник Чешское статуправление (ЧСУ). FAZ: в Европе "прячутся" страны, которые заинтересованы в российском газе

"Потребительские цены в марте этого года в республике возросли по сравнению с мартом 2021 года на 12,7%", — говорится в сообщении ЧСУ.

"Самый высокий рост зарегистрирован у автомобильного топлива, которое продавалось примерно на 50% дороже, чем годом ранее. Литр самого популярного бензина Natural 95 продавался, в среднем, за 44,5 кроны (около 2 долларов), а литр дизельного топлива – за 47 крон (около 2,1 доллара). При этом цена электричества для населения возросла по сравнению с мартом 2021 года на 24,7%, газа – на 37,7%, ремонтно-бытовых услуг и товаров – на 16,4%", — уточняет управление.

Среди отдельных видов продовольственных товаров самый высокий рост цен зафиксирован у масла – 31,9%, муки – 30,3%, картофеля – 21,4% молока – 20,1%.

Также заметно подорожала одежда, на 20%, и обувь – на 15,4%.