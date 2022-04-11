МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в конце марта этого предупредил: из-за санкций "рубль превратится в мусор". Но, пишет китайские издание Global Times, это заявление было явным преувеличением, и действительность его опровергла. СМИ: Куда плывет нефть на фоне новостей об эмбарго Евросоюза

В своем выступлении 26 марта в Варшаве Байден заявил, что санкции Запада превратят "рубль в мусор".

По мнению авторов издания, это утверждение Байдена было явным преувеличением. Действительность его опровергла: с конца февраля, после того как в отношении России были объявлены новые масштабные санкции, рубль почти полностью восстановил утраченные позиции.

"Это будет иметь самые серьезные последствия для реалий современного международного конфликта. Конфликт на Украине является опосредованной борьбой между Западом и Россией, и Запад вступил в эту борьбу только в экономической и медийной сфере", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Сейчас ведутся современные войны, и на этом поле боя страны Запада явно переоценили свои возможности.

Автор пишет о том, чего ждали игроки, когда накладывали на Россию новые санкции. Они имели целью нанести удар по российской экономике и ошеломить россиян, вызвав у них возмущение действиями властей, ожидалось, что недовольство населения вынудит Кремль сменить курс.

Да, многие западные компании ушли из РФ, и там больше не продаются предметы роскоши из стран Европы и США, а также других присоединившихся стран. Но гиперинфляция, на которую возлагали надежды Соединенные Штаты и их союзники, не случилась.