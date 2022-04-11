МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х годов. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR). По мнинию экспертов CEBR, "энергетический кризис сделает всех беднее в ближайшие месяцы". Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

"Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере 2320 фунтов стерлингов на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов", — отмечается в исследовании.

CEBR предрекает, что потребительские расходы будут ослабевать в ближайшие месяцы, в то время как число неплатежеспособных предприятий уже начало расти: в четвертом квартале 2021 года было зафиксировано самое большое количество неплатежей почти за восемь лет, данные показывают аналогичную картину и за январь и февраль этого года.

"Продолжение этой тенденции может означать конец восстановления рынка труда, на котором в прошлом году наблюдалась тенденция к снижению безработицы. Это становится еще более вероятным из-за того факта, что многие из тех, кто покинул рабочие места за последние два года, могут быть вынуждены вернуться на работу, чтобы оплачивать более высокие счета", — указывается в докладе.

Поясняется, что расширение предложения рабочей силы может произойти в то время, когда планы по найму уже ослабевают. "Даже с учетом некоторого умеренного роста занятости в ближайшие кварталы дополнительное предложение рабочей силы будет означать, что уровень безработицы может вырасти до 4,6% к четвертом кварталу 2022 года по сравнению с его текущим уровнем в 3,9%. Это может быть первым признаком более широкого экономического спада, вызванного энергетическим кризисом", — добавили в CEBR.

Напомним, что ранее глава минэнерго страны заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. На фоне этого решения и из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды, а власти страны ищут альтернативные источники топлива и энергии.