МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Канада вводит санкции в отношении 33 российских предприятий оборонного сектора, сообщает министерство иностранных дел страны. Соответствующее заявление сделала глава МИД Канады Мелани Жоли.

Под новые санкции попали следующие предприятия:

Московский физико-технический институт;

судостроительный завод "Вымпел";

НПП "Исток";

Курганский машиностроительный завод;

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

Меры также затронули производителей ракет "Инскандер" и беспилотников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.