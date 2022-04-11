МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Канада вводит санкции в отношении 33 российских предприятий оборонного сектора, сообщает министерство иностранных дел страны. Соответствующее заявление сделала глава МИД Канады Мелани Жоли.
Под новые санкции попали следующие предприятия:
Московский физико-технический институт;
судостроительный завод "Вымпел";
НПП "Исток";
Курганский машиностроительный завод;
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.
Меры также затронули производителей ракет "Инскандер" и беспилотников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/world/20220411/836637276.html
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