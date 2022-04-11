МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский обозреватель Синь Пин. Такое мнение он выразил в статье для Global Times.

"Президент Джо Байден грозит двумя вариантами: либо санкции против России, либо третья мировая война. Но у него нет понимания, что единственный путь выхода из кризиса — это мирный диалог", — пишет автор публикации.

Журналист также отметил, что попытки надавить на Россию не только вредят самим американцам, ставя под сомнение "гегемонию доллара", но и показывают хрупкость идеалов Вашингтона, а также его готовность ими поступиться: к примеру, утверждение о неприкосновенности личной собственности "перестает" действовать в случае с имуществом россиян.

В России, напротив, считают диалог уместным способом решить ситуацию. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости выработать вместе с Западом "сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением".

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле новые меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.