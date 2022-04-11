МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой продукции. Об этом сообщила Национальная федерация производителей бананов.

"Производители бананов оставили свои фермы, чтобы выйти на дороги Гуаяса, Лос-Риос и Эль-Оро", — говорится в сообщении федерации, опубликованном в ее аккаунте в Twitter. Публикация проиллюстрирована фото, на котором фермеры перекрывают автомобильные трассы.

По данным местной газеты Universo, фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в Россию.

"Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию", — приводит El Universo слова Сегундо Солано, главы ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.

Отметим, что это уже далеко не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.

На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.