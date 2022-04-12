МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Разрешение ситуации вокруг Украины произведет позитивный эффект на рынках продовольствия и энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если конфликт остановится, будет позитивное влияние на доступность и цену энергоносителей, а также доступность и цену продовольствия", — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".
По его словам, влияние ситуации вокруг Украины на рынки энергоносителей и доступность продовольствия глубоко и глобально.
https://1prime.ru/world/20220412/836642528.html
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