МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Разрешение ситуации вокруг Украины произведет позитивный эффект на рынках продовольствия и энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен: ситуация с Украиной создает проблемы с едой и энергоносителями

"Если конфликт остановится, будет позитивное влияние на доступность и цену энергоносителей, а также доступность и цену продовольствия", — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".

По его словам, влияние ситуации вокруг Украины на рынки энергоносителей и доступность продовольствия глубоко и глобально.