МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому в противостоянии в ходе спецоперации России. Причина кроется в упадке собственного политического влияния Белого дома, считает политолог Сэмане Экван. Крупнейший автомобильный рынок мира обвалился

Как она пишет в колонке для издания Kayhan, США не справились со взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире. Это и привело к ослаблению позиций Белого дома в международных делах, в том числе и в странах Европы.

"Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать", — считает Экван.

Политолог подчеркнула, что заявления со стороны властей США о нежелании открытой конфронтации с Россией — всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей.