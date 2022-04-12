МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не спешат принимать Украину в свои ряды, однако этой возможности Европа по-прежнему не исключает. Но Киев не могут устраивать "половинчатые" предлагаемые меры, пишет FP. Предназначенный для России кофе отправляют на другие рынки

По мнению автора, Евросоюз в этой ситуации очень нерешителен, ему бы стоило "поддержать" Украину.

"Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе будет играть важную роль в мирном урегулировании с Россией. Москва на удивление ясно заявила о том, что не возражает против вступления Киева в этот блок. С другой стороны, страны-члены ЕС говорят об этом менее однозначно и позитивно, и их отношение в конечном итоге может создать больше препятствий для вступления Украины в него", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Когда лидеры европейских стран отказались утвердить кандидатуру Украины, они проявили осторожность, не став полностью исключать для нее возможность вступления. При этом они прекрасно понимали, что общественное мнение в регионе твердо стоит на стороне украинцев.

Руководство Евросоюза справедливо отмечает: для полноправного членства Украине нужно соответствовать многочисленным стандартам.

"Пытаясь придать побольше убедительности своим утверждениям о том, что "путь в Европу" Украине по-прежнему открыт, лидеры ЕС тянут время, прося Еврокомиссию представить "техническое мнение" по вопросу, который в конечном итоге является чисто политическими", — отмечает обозреватель.