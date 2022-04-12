МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Западные страны использовали американский доллар как оружие, которым попытались подорвать российскую экономику, пишет Der Tagesspiegel. Но получился обратный эффект, отмечает автор издания.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что антироссийские санкции пошатнули господство американского доллара.

В частности, фонд видит, как из-за санкций доминирование резервной валюты ослабевает. Но у всего есть две стороны.

Заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на прошлой неделе сообщила, что финансовые санкции против Кремля размывают доминантное положение доллара как резервной валюты. "По ее словам, хотя доллар и остается ведущей валютой, но "фрагментация финансовой системы весьма возможна. Уже сегодня мы видим, как некоторые страны договариваются о том, в какой валюте они хотят получать плату за свои товары", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Это высказывание появилось после публикации исследования МВФ под названием "Тайная эрозия доминантного положения доллара", появившегося 24 марта, то есть через месяц после начала российской спецоперации на Украине. Там сказано, что доля американского доллара в резервах мировых центральных банках снизилась с 71% в 1999 году до 59% в прошлом году. Этот тренд иллюстрирует долгосрочное развитие ситуации, но ничего не говорит о новейших санкциях.

В частности, в этих показателях не было учтено значение евро. На долю европейской валюты приходится 20% мировых валютных резервов. Однако при всем при этом МВФ констатирует в своем исследовании усиление "диверсификации портфолио" центробанков разных стран.

На одну четверть перераспределение резервов произошло за счет китайского юаня и на три четверти за счет более мелких валют (австралийского доллара, канадского доллара и некоторых азиатских и скандинавских бумаг).

"Обычно соревнование резервных валют было борьбой гигантов", — говорится в исследовании. Там же сказано, что речь идет не о замене доллара, а о том, что более мелкие валюты получают сейчас больший кусок от пирога.