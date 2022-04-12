МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Годовой показатель достиг рекорда с декабря 1981 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали ускорения годового показателя до 8,4%. Месячный показатель совпал с прогнозом.
https://1prime.ru/world/20220412/836649175.html
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