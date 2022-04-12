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2022-04-12T15:39:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220412/836649175.html

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5%

Мировая экономика

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Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%. Об этом сообщается в... ПРАЙМ, 12.04.2022

финансы, экономика, мировая экономика, новости, сша, инфляция

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60