МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка вводит ограничения на вывоз отдельных видов продтоваров. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Правительство вводит ограничения на вывоз из Беларуси отдельных видов продовольственных товаров", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Поясняется, что теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно до 1 килограмма муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, до 1 литра растительного масла, а также консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.

"Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси", — уточнили в пресс-службе.