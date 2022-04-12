МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Французская компания Ipsos вместе с ABC News провела социологическое исследование среди жителей США, в ходе которого выяснилось, что почти половина американцев испытывает финансовые проблемы из-за подорожания топлива.

Кроме вопроса о бензине, у респондентов спросили об их отношении к американской политики. Так, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с украинским кризисом, 53% высказали неодобрение и 2% затруднились с ответом. За установление бесполетной зоны над Украиной силами НАТО высказались 27% американцев.

Политику Байдена относительно цен на горючее поддержали 31% участников исследования, 68% высказались против, один процент — не определились. При этом 49% респондентов признались, что у их семей возникли финансовые трудности из-за повышения цен на топливо, причем 21% заявили о "серьезных" проблемах, и 29% назвали свои сложности "несерьезными".