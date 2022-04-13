МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 2021 году

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 25,9% в годовом выражении и составил 16,44 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 31%, составив 21,73 миллиарда долларов.

В марте товарооборот России и Китая составил 11,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,82 миллиарда долларов, импорт из России в КНР — 7,84 миллиарда.

Товарооборот США и Китая по итогам первого квартала 2022 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 185,91 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые три месяца текущего года вырос на 16,7%, составив 138,89 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 47,02 миллиарда долларов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте товарооборот США и Китая составил 62,53 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 47,31 миллиарда долларов, импорт КНР из США — 15,22 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли КНР за первые три месяца 2022 года вырос на 13% до 1,47 триллиона долларов, сообщила китайская таможенная служба.

Экспорт Китая за отчетный период вырос на 15,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 820,92 миллиарда долларов, а импорт — на 9,6% до 657,97 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.