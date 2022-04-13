МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются "мрачными симптомами" смерти американского "миропорядка". Об этом написал в своей статье для Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.

Он отметил, что появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами "наводят на мысли". Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность.

При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает "юлить" по вопросу Китая.

По мнению колумниста FP, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.

Автор подчеркнул, что ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток — обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля — несколько потеряли актуальность. "Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США — противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, — здесь никого не интересуют", — пишет он.

В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются "странные сдвиги" в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист.

"Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать "мрачными симптомами", предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит", — заключает Кук.