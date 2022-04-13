МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Великобританию ждут новые скачки инфляции, а также рост издержек для бизнеса и повышение стоимости жизни. Об этом заявили в Конфедерации британской промышленности (CBI).

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). При этом за март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.

"Этот рост инфляции не будет последним. Мы увидим еще один скачок по итогам апреля, когда вступит в силу повышение предельных цен на энергоносители. Помимо этого, волатильность мировых цен на сырьевые товары и продолжающиеся сбои в цепочках поставок будут продолжать усиливать ценовое давление", — сказал ведущий экономист CBI Алпеш Палея.

По его словам, в результате бизнес столкнется с повышением издержек, а домохозяйства – с повышением стоимости жизни.

"Энергетически ориентированный характер инфляционного давления подчеркивает необходимость удвоения инвестиций в зеленую энергетику. Повышение энергоэффективности жилых домов и коммерческих зданий поможет снизить спрос и расходы потребителей. В ближайшей перспективе снижение издержек для энергоемких отраслей промышленности и продолжение поддержки домохозяйств с низким доходом будут иметь важное значение для оказания помощи наиболее пострадавшим", — отметил Палея.

Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей из-за резкого роста мировых цен на природный газ.

Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.