МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине с начала года уже набрала 16,1%, сообщил Национальный институт статистики. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,49%

"Потребительские цены выросли на 6,7% в марте 2022 года по отношению к февралю, в годовом выражении — на 55,1%. В первом квартале (инфляция) набрала 16,1%", — говорится в докладе.

Больше всего выросли цены на услуги образования (23,6%), а также на одежду и обувь (10,9%).

Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.