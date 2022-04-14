2022-04-14T02:54:00+03:00
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2022
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Вышли данные об инфляции в Аргентине
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Инфляция в Аргентине с начала года уже набрала 16,1%, сообщил Национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 6,7% в марте 2022 года по отношению к февралю, в... ПРАЙМ, 14.04.2022
новости, экономика, мировая экономика, аргентина, инфляция, рост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине с начала года уже набрала 16,1%, сообщил Национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 6,7% в марте 2022 года по отношению к февралю, в годовом выражении — на 55,1%. В первом квартале (инфляция) набрала 16,1%", — говорится в докладе.
Больше всего выросли цены на услуги образования (23,6%), а также на одежду и обувь (10,9%).
Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.