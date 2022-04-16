БЕРЛИН, 16 апр — ПРАЙМ. Экономические санкции против России пока не дали эффекта, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет в беседе с Handelsblatt. В Китае рассказали, кто расплачивается за санкции Запада

По его мнению, прошло слишком мало времени для того, чтобы введенные ограничения начали работать.

"Но у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например бойкотировать нефть и газ," — подчеркнул Лаанет. Он отметил, что закупая энергоресурсы у России, Европа "финансирует" спецоперацию на Украине.

В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял, что санкции, введенные странами Запада в отношении России, не работают.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели беспрецедентные санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.