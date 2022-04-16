МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Решение Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для покинувших российский рынок крупных иностранных компаний, пишет The Daily Telegraph. В Китае рассказали, кто расплачивается за санкции Запада

В конце прошлого месяца кабмин РФ легализовал ввоз в страну товаров без разрешения правообладателей в целях удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Минпромторг предложил ввозить в страну без разрешения правообладателей только продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

Как отметил юрист DLA Piper в России Майкл Маллой, правительство РФ готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности ради того, чтобы обеспечить своих граждан товарами, оказавшимися недоступными из-за санкций. При этом в Россию будет поступать не контрафакт, а подлинная продукция. Предполагается, что экспорт может осуществляться через Казахстан или Белоруссию, входящие в интеграционное объединение с РФ.

По словам Маллоя, иностранные поставщики лишились возможности потребовать компенсацию или изъять свой товар. "При этом затраты и издержки, связанные с судебным иском против параллельного импортера, настолько велики, что могут отпугнуть даже некоторых богатых ритейлеров", — передает РИА Новости.

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