МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Признаков завершения конфликта на Украине пока нет, и давление на Берлин и Брюссель с целью ужесточения санкций против России растет. Однако немцы очень обеспокоены возможными экономическими последствиями таких мер, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Civey для газеты WirtschaftsWoche. Economist пишет об отказе союзников США поддержать санкции против России

Эксперты предупреждают, что в случае остановки поставок энергоносителей из РФ неизбежная рецессия настигнет не только Германию, но весь мир. Именно по этой причине власти ФРГ не торопятся идти на столь радикальные меры, несмотря на давление со стороны других государств ЕС. Кроме того, перспектива еще более ожесточенного противостояния Москве угнетает и самих немцев.

Подавляющее большинство граждан ФРГ — 71% — опасаются негативных экономических последствий в случае дальнейшего ужесточения санкций. При этом больше всех обеспокоены представители рабочих профессий. 20% опрошенных не переживают, что антироссийские санкции ударят по Германии, остальные 9% затруднились с ответом.

Немецкое правительство убеждено, что Германия сможет успешно преодолеть все трудности, и уже предпринимает необходимые меры. Но даже это не может смягчить страх перед эскалацией экономического противостояния с РФ, отмечает издание.