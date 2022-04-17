БЕРЛИН, 17 апр — ПРАЙМ. Эмбарго на поставки российского газа может сильно ударить по пищевой промышленности Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke глава профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten Гидо Цайтлер. Немцы испугались эмбарго на российский газ

По его словам, прекращение закупок газа у России грозит серьезными последствиям для производителей продуктов питания, поскольку в ФРГ именно пищевая промышленность занимает 2 место по объему потребления газа среди всех отраслей, уступая только химической. Многие компании ради поддержки экологии перевели свои производства с нефти на газ, и обратить этот процесс вспять будет непросто, отметил председатель профсоюза.

"От голода из-за этого мы страдать не будем, но это приведет к большим перебоям на производстве, что ощутят потребители в магазинах", — сказал Цайтлер. Он также подчеркнул, что некоторые предприятия малого и среднего бизнеса будут вынуждены закрыться, поскольку не смогут справиться со значительным подорожанием производства.

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