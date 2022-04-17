МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Тайный смысл европейцев не долгожданный мир на Украине, а дефолт России по обязательствам. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. В Китае предупреждают Россию об опасной ловушке, которую готовит США

"Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России" — отмечает он.

"Вот оно что! Вот чего тайно хотелось ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнёров по играм из-за океана. Ну, что же, попробуйте", — добавил Медведев.

Однако дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как пишет Медведев, "дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным".

Помимо этого, он предупредил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, и доверие людей продолжает падать.

"Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ затем посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, что уже "не списать на злобных русских". Германии предрекли пустеющие магазины из-за эмбарго на российский газ

"Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской", — написал он в своем Telegram-канале.

"Тогда уж брюссельским тёткам и дядькам придётся сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!" — добавил он.