МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман посетит США для участия во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также встречах министров финансов и управляющих Центральными банками G20.

"Министр финансов и корпоративных дел Индии Нирмала Ситхараман отправится в США с официальным визитом, который начнется 18 апреля 2022 года. Во время своего визита Ситхараман примет участие в весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, встречах министров финансов и управляющих Центральными банками G20", — сообщил минфин Индии.

В ходе визита Ситхараман также примет участие в двусторонних встречах с представителями ряда стран, включая Индонезию, Южную Корею, Шри-Ланку и Южную Африку, и проведет встречи с "руководителями полупроводниковых, энергетических и других секторов, имеющих приоритетное значение для правительства Индии".

"Министр финансов также посетит мероприятие в Атлантическом совете, известном аналитическом центре, базирующемся в Вашингтоне, а также пообщается с преподавателями и студентами Стэнфордского университета", — отмечается в сообщении.